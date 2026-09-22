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Policiales

Explotó una caldera en una hormigonera de La Plata y operario sufrió quemaduras

Por Redacción

Un trabajador de 57 años sufrió quemaduras en el rostro y en uno de sus brazos luego de que explotara una caldera en una hormigonera de Abasto. El hecho ocurrió este martes en un predio ubicado en 515 y Ruta 36.

Según informaron fuentes policiales, el hombre, identificado como Walter Fabián Acuña, se encontraba trabajando cuando intentó encender una caldera y se produjo una explosión. De acuerdo con las primeras actuaciones, el artefacto habría contenido gas en su interior.

Como consecuencia del estallido, Acuña sufrió quemaduras en el rostro y en el brazo derecho, además de un golpe en la rodilla derecha. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado consciente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Fuentes del operativo indicaron que el trabajador se encontraba fuera de peligro. En el lugar intervinieron efectivos policiales, Bomberos de Abasto y personal del SAME.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 14, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión.

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