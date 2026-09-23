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ABASTO

Explotó una caldera y un trabajador fue internado

Archivo

Por Redacción

Un trabajador de 57 años sufrió quemaduras en el rostro y en uno de sus brazos luego de que explotara una caldera mientras realizaba tareas en una hormigonera de Abasto. El accidente ocurrió en un predio ubicado en 515 y Ruta 36.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba trabajando en el lugar cuando intentó encender la caldera. En ese momento se produjo una fuerte explosión que le provocó lesiones en el rostro, el brazo derecho y un golpe en la rodilla derecha.

El artefacto habría contenido gas en su interior, aunque las circunstancias exactas que provocaron el estallido todavía son materia de investigación.

Tras el accidente, el operario fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital de Melchor Romero. Según indicaron fuentes, se encontraba consciente y fuera de peligro.

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