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Habrá una marcha

Falleció tras un choque y su familia pide justicia

Atilio Miguel Parra / web

Por Redacción

Familiares, amigos y allegados de Atilio Miguel Parra marcharán hoy en Lisandro Olmos para pedir Justicia por la muerte del hombre de 45 años, quien falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito en Los Hornos. La convocatoria se realizará bajo el lema “Justicia por Atilio Parra” y tendrá lugar desde las 17, en la esquina de 44 y 197.

El reclamo apunta a que la investigación avance y se esclarezcan las circunstancias que provocaron el choque en el que Parra resultó gravemente herido. Sus familiares sostienen que el caso no tuvo la difusión que merecía y buscan visibilizar el pedido de Justicia mientras la causa sigue bajo investigación.

Según expresaron allegados a la víctima, también pretenden que se determinen las responsabilidades por el accidente. En ese sentido, señalaron que el conductor del otro vehículo habría circulado a alta velocidad y que no contaría con licencia de conducir. Se trata de afirmaciones realizadas por la familia, que deberán ser establecidas en el marco de la investigación judicial.

El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, en 164 y 65, en Los Hornos. De acuerdo con lo informado oportunamente por fuentes policiales, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron una Fiat Fiorino y una motocicleta Mondial Max de color rojo en la que circulaba Parra.

La Fiorino era conducida por un joven de 19 años. Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó inconsciente y fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Romero.

Parra permaneció internado durante los días posteriores al accidente, pero finalmente el 14 de septiembre desde el centro de salud comunicaron a la Policía su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas. A partir de su muerte, la causa fue recaratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N° 12.

Se supo además que Parra tenía previsto casarse pocos días después del accidente y estaba a punto de recibirse de pastor.

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