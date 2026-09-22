Falta de mérito para un detenido de la “mafia china”

Un reciente fallo dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata ordenó la inmediata excarcelación de Raúl Duarte García. Este trabajador de origen paraguayo se encontraba tras las rejas bajo la sospecha de integrar una red criminal de origen asiático con base operativa en la Ciudad.

Los camaristas sustentaron la decisión en la figura de falta de mérito, al concluir que los elementos probatorios aportados por la parte acusadora carecen de la contundencia necesaria para demostrar una intervención consciente en el entramado delictivo.

La medida liberatoria ocurre apenas unos días después de una resolución similar que benefició a los hermanos Zheng.

Hasta el momento de su aprehensión, el sujeto carecía de antecedentes penales y proveía el sustento económico para su pareja y sus tres hijas a través de la distribución de mercadería para un supermercado local, a la par de diversas labores informales.

El titular de la UFI Nº 16 lo había señalado como un engranaje logístico fundamental dentro de la estructura comandada por Ke Deqiang.

Este último comerciante, conocido bajo el alias de “Matías”, permanece prófugo de la Justicia desde el año 2022 tras protagonizar una evasión de una dependencia policial.

Frente a las imputaciones, la defensa particular formalizó un recurso de apelación para revertir el encarcelamiento.

En su presentación, sostuvieron que la vinculación de su defendido con la causa penal derivaba de una lectura errónea de sus rutinas laborales.

Tras analizar las actuaciones tramitadas en la órbita del Juzgado de Garantías Nº 6, los magistrados avalaron la postura de los abogados defensores.

El dictamen judicial especificó que el único elemento incriminatorio radicaba en el peritaje de las comunicaciones extraídas del dispositivo móvil del líder de la banda.

Según detallaron los jueces, el intercambio de mensajes refleja de manera exclusiva las obligaciones típicas de un empleado, con reportes sobre trámites vinculados a seguros, notificaciones de pagos impositivos, entrega de comprobantes fiscales y partes sobre el estado mecánico del vehículo de reparto.