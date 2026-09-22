Fatal desenlace para otro motociclista a causa de un accidente en Los Hornos

Un hombre de 45 años murió luego de permanecer internado tras un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Los Hornos. La causa fue recaratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación de la UFI Nº 12.

La víctima fue identificada como Atilio Miguel Parra, quien circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Max de color rojo cuando, por causas que todavía son materia de investigación, protagonizó una colisión con una Fiat Fiorino, conducida por un joven de 19 años.

El siniestro se había producido el 11 de septiembre en inmediaciones de las calles 164 y 65. Tras el impacto, Parra quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permaneció internado hasta que falleció a raíz de las lesiones sufridas.

Los dos vehículos involucrados, la motocicleta Mondial Max y la Fiat Fiorino, quedaron secuestrados a disposición de la investigación, mientras se realizan las pericias destinadas a establecer la mecánica del choque y las responsabilidades en el hecho.

Parra (45) tenía todo listo para casarse la próxima semana y estaba a punto de recibirse de pastor.

Por el caso, el próximo 25 de septiembre habrá una movilización en Lisandro Olmos en reclamo de justicia. El acto se realizará en las calles 44 y 197.

“El hecho no tuvo difusión y su familia pide justicia. Pedimos que se investiguen las responsabilidades y que la causa avance. El imputado iba a alta velocidad, no contaba con licencia de conducir y chocó a Atilio, que llevaba casco. El daño fue irreversible para la vida“, indicaron.