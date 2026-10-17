Femicidio en La Plata: el acusado se llamó a silencio

El femicidio de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años asesinada en su casa del barrio Hipódromo de La Plata, abrió un nuevo capítulo judicial y dejó a su familia frente a otro drama. José Martín Burgos, de 48 años, detenido después de presentarse espontáneamente en una comisaría y reconocer que había matado a su pareja, se negó a declarar en la indagatoria ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. En paralelo, las hermanas de la víctima buscan que el hijo de ambos, de un año y medio, vuelva a la Ciudad y pueda quedar al cuidado de sus familiares maternos.

La investigación por el femicidio se centra en reconstruir qué ocurrió en la casa de 39 entre 121 y 122, donde el cuerpo de Gabriela fue encontrado después de que Burgos se presentara en la Comisaría Segunda. Según su propio relato ante la Policía, el crimen ocurrió el lunes 12 de octubre. Después, viajó a Jujuy con el nene para dejarlo al cuidado de una hermana suya y volvió a La Plata, donde terminó admitiendo lo sucedido.

El jueves, tras su aprehensión, la causa quedó en manos de la titular de la UFI N° 17, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer el hecho. La negativa de Burgos a declarar durante la indagatoria no modifica la necesidad de avanzar con las pruebas reunidas. Entre los puntos centrales están los resultados de la autopsia, que permitirán precisar las circunstancias de la muerte y aportar elementos sobre el momento en que se produjo, además de las pericias y los testimonios incorporados al expediente.

La reconstrucción de las horas previas y posteriores al crimen resulta clave para determinar cómo se desarrolló la secuencia que terminó con Gabriela muerta en su casa. La fiscalía deberá analizar también los elementos que permitan establecer el contexto de la relación y las circunstancias del viaje del acusado a Jujuy.

Qué pasa con el nene en Jujuy

Mientras la causa penal avanza, la familia materna intenta resolver una situación que las hermanas de Gabriela describen con enorme angustia. El hijo de la mujer permanece en Jujuy, al cuidado de una tía paterna, y sus familiares de La Plata reclaman que regrese con ellos. Según contaron a EL DIA, ya recurrieron a abogados para iniciar las gestiones de restitución.

“Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente”, expresó Joana Martínez, una de las hermanas de Gabriela. La mujer sostuvo que el nene no tenía vínculo previo con la familia que ahora lo cuida y manifestó su preocupación por la posibilidad de que permanezca lejos de su entorno materno. Michelle, otra de las hermanas, también reclamó que el pequeño pueda reencontrarse con sus familiares.

Según relataron, la hermana de Burgos no querría entregar al nene. Las mujeres afirmaron que buscan resolver la situación por las vías legales y que, hasta el momento, la información que recibieron sobre su estado provino de la Policía, que les habría indicado que el pequeño fue revisado y se encontraba bien. La familia materna también aseguró que no tiene contacto directo con los parientes paternos que están a cargo de él.

El reclamo se suma a la conmoción por el crimen. Gabriela era madre primeriza y, según sus hermanas, tenía un vínculo muy cercano con su hijo, que había cumplido un año en La Plata. Ahora, mientras intentan atravesar el duelo, también buscan recuperar la posibilidad de acompañarlo y mantenerlo cerca de su familia.

“Una relación tóxica”

Joana y Michelle describieron una relación de alrededor de 15 años que, según sus testimonios, estuvo atravesada por los celos, la manipulación y el aislamiento de Gabriela respecto de sus seres queridos. Contaron que la pareja había vivido en Tierra del Fuego y que hacía unos tres meses se había instalado en una casa que compró en la zona de barrio Hipódromo.

“Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja”, recordó una de ellas al explicar que las visitas familiares eran esporádicas y que Burgos solía esperarla en el auto mientras ella estaba con su madre.

También recordaron el amor que Gabriela sentía por sus ocho perros, que quedaron sueltos cuando ella murió. Los animales ya están con sus familiares, que aseguraron que la mujer los cuidaba especialmente y que destinaba mucho dinero a su bienestar.

El expediente penal y el reclamo por el nene avanzan por carriles distintos, pero ambos mantienen a la familia atravesada por la incertidumbre. Mientras Di Lorenzo continúa con las medidas para esclarecer el femicidio, las hermanas de Gabriela buscan que la muerte de la mujer no signifique también una separación de su hijo y reclaman justicia.