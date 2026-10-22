Femicidio en Olmos: el acusado se negó a declarar

El acusado de matar a Lucy Rueda Batallanos, la mujer de 32 años hallada sin vida en una zanja de la avenida 66, en Lisandro Olmos, se negó a declarar ayer durante la indagatoria encabezada por el fiscal Martín Almirón. Asistido por su defensor oficial, hizo uso de su derecho a guardar silencio en el marco de una causa que investiga un homicidio cometido en un contexto de violencia de género.

El fiscal de la UFI N° 8 le atribuye al sospechoso la autoría del crimen y sostiene la calificación provisoria de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, es decir, femicidio. La negativa a declarar durante la indagatoria de ayer no implica una presunción de culpabilidad. Ahora, la causa continúa con los elementos reunidos por la fiscalía para reconstruir las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió antes de la muerte de la víctima.

Tal como informó EL DIA, una de las principales novedades de la investigación fue el resultado preliminar de la autopsia. El examen determinó que Lucy murió por un traumatismo grave con hemorragia encefalocraneana subaracnoidea, una lesión severa que provocó sangrado dentro del cráneo.

En paralelo, los investigadores avanzaron con testimonios de personas que habrían visto a la víctima junto al sospechoso en el festival “Alta Fiesta”, realizado en la zona de 208 y 52. De acuerdo con esos relatos, el hombre vestía una prenda roja y una gorra oscura. La Policía lo encontró a unos 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo.

Durante el procedimiento también secuestraron prendas con manchas de sangre, entre ellas un pantalón de jean y una chomba roja, además de una gorra. Esos elementos deberán ser sometidos a las pericias correspondientes para establecer su relevancia en la causa.

Otro dato que quedó incorporado al expediente es la frase que, según fuentes del caso, el único detenido habría pronunciado cuando fue localizado: “Yo fui, me mandé una macana y no me acuerdo, estaba pasado de copas”.

El fiscal Almirón impulsó las medidas iniciales, solicitó que se convalidaran los procedimientos realizados y avanzó con la imputación del sospechoso. Con el acusado detenido y la indagatoria cumplida, la investigación deberá profundizar el análisis de las pruebas para establecer cómo fue el ataque.