Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El hombre de 32 años fue indagado y se llamó al silencio

Femicidio en Olmos: el acusado se negó a declarar

Lucy fue hallada sin vida en una zanja de la avenida 66, entre 197 y 198

Por Redacción

El acusado de matar a Lucy Rueda Batallanos, la mujer de 32 años hallada sin vida en una zanja de la avenida 66, en Lisandro Olmos, se negó a declarar ayer durante la indagatoria encabezada por el fiscal Martín Almirón. Asistido por su defensor oficial, hizo uso de su derecho a guardar silencio en el marco de una causa que investiga un homicidio cometido en un contexto de violencia de género.

El fiscal de la UFI N° 8 le atribuye al sospechoso la autoría del crimen y sostiene la calificación provisoria de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, es decir, femicidio. La negativa a declarar durante la indagatoria de ayer no implica una presunción de culpabilidad. Ahora, la causa continúa con los elementos reunidos por la fiscalía para reconstruir las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió antes de la muerte de la víctima.

Tal como informó EL DIA, una de las principales novedades de la investigación fue el resultado preliminar de la autopsia. El examen determinó que Lucy murió por un traumatismo grave con hemorragia encefalocraneana subaracnoidea, una lesión severa que provocó sangrado dentro del cráneo.

En paralelo, los investigadores avanzaron con testimonios de personas que habrían visto a la víctima junto al sospechoso en el festival “Alta Fiesta”, realizado en la zona de 208 y 52. De acuerdo con esos relatos, el hombre vestía una prenda roja y una gorra oscura. La Policía lo encontró a unos 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo.

Durante el procedimiento también secuestraron prendas con manchas de sangre, entre ellas un pantalón de jean y una chomba roja, además de una gorra. Esos elementos deberán ser sometidos a las pericias correspondientes para establecer su relevancia en la causa.

Otro dato que quedó incorporado al expediente es la frase que, según fuentes del caso, el único detenido habría pronunciado cuando fue localizado: “Yo fui, me mandé una macana y no me acuerdo, estaba pasado de copas”.

El fiscal Almirón impulsó las medidas iniciales, solicitó que se convalidaran los procedimientos realizados y avanzó con la imputación del sospechoso. Con el acusado detenido y la indagatoria cumplida, la investigación deberá profundizar el análisis de las pruebas para establecer cómo fue el ataque.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?