Femicidio en Villa Elvira: el hijo de la víctima declaró y afirmó haber perdonado al acusado

El juicio por el asesinato de Cecilia Araceli Góngora atravesó una audiencia cargada de tensión en la sede judicial platense. Ante los magistrados del Tribunal Oral Criminal V, uno de los hijos de la mujer repasó los hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de octubre de 2023 y ratificó la culpabilidad de la pareja de su madre, Juan Ramón Navarrete.

A pesar del dolor por la pérdida de su mamá, de 35 años, la declaración del muchacho sorprendió a todos los asistentes en la sala. Durante su alocución, el testigo se dirigió al imputado, a quién afirmó haberlo perdonado y solicitó clemencia, un episodio inesperado que marcó por completo el curso del debate oral.

Frente a estos testimonios, el fiscal Lucas Domski mantuvo firme la acusación por violencia de género. Por el contrario, la defensora oficial Verónica Garganta trazó una estrategia legal alternativa enfocada en el estado clínico y mental del presunto femicida al momento del ataque con arma blanca.

La víctima Cecilia Araceli Góngora de 35 años

La abogada exigió una evaluación médica exhaustiva para comprobar si el sujeto actuó bajo los efectos de un consumo problemático. Si los peritos confirman esta hipótesis, la Justicia deberá analizar una eventual inimputabilidad, bajo la premisa de que el individuo carecía de facultades para comprender la gravedad de sus actos. El futuro del encausado queda atado a las conclusiones de esos análisis científicos.

Las audiencias transcurren en los estrados del TOC V, con la intervención del fiscal Lucas Domski como responsable de impulsar la acusación. El representante del Ministerio Público intentará demostrar la culpabilidad del sujeto a lo largo de las distintas jornadas probatorias.

El expediente encuadra el suceso como un homicidio bajo un contexto de violencia de género. Si los magistrados avalan esta figura legal al momento de dictar el veredicto, el encausado recibirá una condena a prisión perpetua tras las rejas.

El aberrante caso

En la génesis de este caso bestial, hubo una fuerte discusión de pareja con Cecilia Góngora, que parecían ser habituales, según el comentario de algunos allegados. Todo pasó cerca de las dos de la madrugada del 5 de octubre de 2023 en una finca situada en la calle 122 bis y 612, una zona de casas de material sin terminar y asfalto precario.

Dicen que los gritos retumbaron en los ambientes de la propiedad, donde estaban repartidos sus hijos, todos menores, de 6, 9, 13 y 16 años. En medio de ese espiral de locura, no tardaron en aparecer los golpes hasta que, se sospecha, Navarrete ultimó a Góngora con una cuchilla.

Al arribo del personal del Comando de Patrulla La Plata, que acudieron en respuesta a los varios llamados de emergencia por la central 911, encontraron manchas hemáticas sobre el sector del suelo de la cocina comedor, que parecían formar un camino hacia otra habitación.

Respecto de los cuatro menores, que quedaron en un estado de shock, se supo que fueron entregados a una tía para su resguardo.

Unas horas después, Juan Navarrete fue capturado en un descampado de la zona de 121 y 604. Según se pudo conocer en aquel momento, el implicado permaneció varias horas prófugo y fue detenido tras una persecución por un amplio predio de una cantera.