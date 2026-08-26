Fentanilo: expectativa por una audiencia en La Plata

Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y segunda autoridad de la ANMAT, pidió ampliar su declaración indagatoria y fue citada para hoy antes del mediodía en los tribunales federales de La Plata.

La funcionaria es una de las 15 personas imputadas en la causa que investiga la muerte de 90 personas y las lesiones sufridas por otras 44 que recibieron fentanilo contaminado en distintos centros de salud.

El expediente busca determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en la fabricación, control y circulación del medicamento.

La nueva declaración se produce apenas un día después de que Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, ampliara durante cuatro horas su propia indagatoria ante Kreplak y la fiscal federal Laura Roteta.

Bisio también había presentado previamente un escrito de 117 páginas en el que cuestionó las acusaciones y deslindó responsabilidades por los controles realizados sobre los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados con el fentanilo contaminado.

En aquella presentación, la ex titular de la ANMAT apuntó especialmente contra Mantecón Fumadó, a quien atribuyó responsabilidad en la supervisión de los procedimientos del INAME.

Ahora, la ex directora del organismo tendrá la oportunidad de exponer su propia versión. Según trascendió, Mantecón Fumadó no tendría previsto responder directamente a los cuestionamientos de Bisio. El eje de su nueva declaración estaría puesto en otra funcionaria de la ANMAT: Mariela Baldut.

Baldut es farmacéutica y desde agosto de 2024 se desempeña como jefa del Departamento de Vigilancia, Post Comercialización y Acciones Reguladoras. Continúa trabajando actualmente en la ANMAT. Su nombre apareció en la causa luego de una serie de allanamientos realizados en septiembre de 2025 en dependencias de la ANMAT y en domicilios de funcionarios y exfuncionarios vinculados con distintas áreas del organismo.

Baldut posteriormente fue convocada a declarar como testigo. Su testimonio quedó bajo secreto de sumario, por lo que tanto Bisio como Mantecón Fumadó no tuvieron acceso a sus dichos cuando fueron indagadas.

Es inminente una definición sobre el futuro procesal de los principales funcionarios y responsables involucrados.