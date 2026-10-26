Feroz ataque de dos pitbulls a una vecina en Los Hornos

Momentos de tensión apoderaron las calles de Los Hornos durante las últimas horas tras un violento episodio. Dos perros de raza pitbull atacaron de manera brutal a una vecina, de 46 años, en la zona de las calles 146 y 79.

Tras un llamado de alerta al 911, agentes policiales se hicieron presentes en la escena. Ante la gravedad del cuadro, los uniformados trasladaron de inmediato a la damnificada hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 6, situada en 153 y 66.

Según el reporte médico, la mujer padecía múltiples y severas lesiones en ambos brazos, las dos piernas y la zona costal a causa de las mordeduras.

Allí, los profesionales le brindaron las curaciones iniciales y confirmaron su estado de lucidez. Pese a ello, ante la magnitud de las heridas, los facultativos dispusieron su derivación urgente a un hospital de mayor complejidad para garantizar un tratamiento adecuado.

Por el hecho, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio bajo la figura legal de "lesiones". La causa avanza con la intervención del fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Plata.