Un nuevo episodio de extrema violencia sacudió al barrio platense de Altos de San Lorenzo durante esta madrugada, lamentablemete al mejor estilo de las películas "western", cuando un grupo de personas protagonizó un tiroteo en plena vía pública. El hecho, que quedó registrado en videos grabados por los propios residentes desde el interior de sus viviendas, expone la tensión que se vive en la zona debido a enfrentamientos armados entre bandas locales.

Las imágenes registradas muestran a varios involucrados desplazándose y disparando en la calle en las inmediaciones de 89 entre 27 y 28, en medio de un escenario que los frentistas describen como sistemático y cotidiano. La dramática escena sembró miedo entre las familias del barrio que se preservaron dentro de sus hogares para resguardar su integridad física.

De acuerdo con los testimonios que se desprenden desde el barrio, estas balaceras responden a una disputa abierta entre clanes antagónicos por el control territorial y el dominio de la zona para la comercialización de estupefacientes.

Ante esta situación de vulnerabilidad y la falta de respuestas efectivas, la comunidad de Altos de San Lorenzo exige una intervención urgente de las fuerzas de seguridad.

Los habitantes reclaman mayor presencia policial en el barrio y la detención de los cabecillas y miembros de los grupos delictivos que mantienen a los vecinos en medio de un clima constante de temor e inseguridad.