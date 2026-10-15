Feroz tiroteo en la Megatoma de Los Hornos dejó a dos expolicías heridos y detenidos

Un confuso y violento enfrentamiento armado alteró la madrugada en la denominada Megatoma de Los Hornos. Como saldo del cruce de disparos, dos ex integrantes de la Policía, que habían sido desafectados, sufrieron heridas de bala y quedaron a disposición de la Justicia en calidad de aprehendidos. Hasta el momento, las autoridades de Seguridad mantienen un estricto hermetismo sobre los pormenores del suceso.

Voceros con acceso al expediente confirmaron que uno de los implicados reside en las inmediaciones del asentamiento, mientras que su acompañante tiene domicilio en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora. Este último requirió hospitalización tras recibir un impacto en la zona pulmonar, aunque los partes médicos indicaron que su vida no corre peligro. Su compañero, por otro lado, sufrió lesiones en una muñeca y en una pierna a causa de los disparos.

La fiscalía a cargo de la causa intenta establecer el móvil del ataque. Entre las principales hipótesis, los pesquisas evalúan una posible disputa o un ajuste de cuentas relacionado con la comercialización de drogas. Al momento de la balacera, ninguno de los dos exuniformados portaba armamento reglamentario.

Un dato clave para la pesquisa judicial apunta al entorno de uno de los sospechosos. Según trascendió desde los tribunales, el exoficial radicado en la zona mantiene una relación sentimental con una mujer del barrio, quien a su vez posee múltiples contactos con personas vinculadas al delito en ese sector.

Mientras los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata intentan dar con el paradero de los tiradores, los instructores judiciales aguardan la declaración de testigos para sumar nuevos elementos a la causa penal.