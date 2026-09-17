Fijan fecha de debate por el crimen de un docente

Casi tres años y medio después de que tres balazos lo dejaran al borde de la muerte, el crimen de Sergio D’Alessandro llegará finalmente a juicio. El docente de 55 años murió tras agonizar durante nueve meses por las gravísimas heridas sufridas durante un intento de robo en Los Hornos y ahora Franco Mazza deberá responder ante un jurado ciudadano.

El debate oral ya tiene fecha: se realizará durante tres jornadas, los días 14, 15 y 16 de abril de 2027, en los tribunales de La Plata. Mazza permanece detenido con prisión preventiva y está acusado de “homicidio agravado criminis causa”, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

La familia de D’Alessandro está representada por los abogados Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo, mientras que la acusación pública estará a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia. Serán los jurados quienes deberán determinar, a partir de las pruebas y testimonios que se expongan en el debate, si el acusado es culpable o no culpable.

El ataque ocurrió el 17 de diciembre de 2023, cuando D’Alessandro circulaba en su Chevrolet Agile por la zona de 63 y 145. Según la investigación, dos delincuentes que se movilizaban en una moto lo siguieron y uno de ellos le hizo una seña para que frenara.

El docente intentó escapar y aceleró, pero los atacantes efectuaron varios disparos.