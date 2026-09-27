Fingieron sentarse en una mesa de un restaurante en Gonnet, robaron un tarjetero y gastaron $3 millones

En las últimas horas, una familia platense fue víctima de un millonario robo mientras cenaba en el tradicional restaurante El Viejo Luiggi de Camino Centenario y 501. Una pareja de delincuentes ingresó al local, se sentó en una mesa a la espera de un grupo numeroso de personas y, en un rápido movimiento de distracción, le sustrajo el tarjetero de la cartera a una mujer que cenaba en el lugar. En menos de diez minutos, los ladrones realizaron múltiples transferencias y compras por un monto superior a los 3 millones de pesos.

Según relataron los propios damnificados, ingresaron al local después de las 20 y se ubicaron en su mesa con total normalidad. Pocos minutos después, una pareja hizo su ingreso al lugar y solicitó acomodarse en una mesa con capacidad para ocho personas situada justo detrás de las víctimas, justificando ante la moza que estaban a la espera del resto de sus acompañantes.

Con la escenografía montada, los sospechosos esperaron el momento justo para actuar. En un rápido movimiento, uno de los integrantes de la pareja se dio vuelta, abrió la cartera de una de las mujeres que cenaba allí y le extrajo el tarjetero completo con documentación personal, tarjetas de débito y de crédito.

Inmediatamente después del hurto, los delincuentes se levantaron bruscamente de la mesa señalando que saldrían a buscar al resto del grupo que supuestamente faltaba llegar. Al notar la demora y sospechar de la secuencia, la familia revisó sus pertenencias, constató la falta del tarjetero y salió al exterior a buscarlo por si se había caído. Sin embargo, para ese momento la maniobra ya estaba consumada.

En menos de diez minutos, los delincuentes comenzaron a operar de manera frenética con las tarjetas sustraídos, realizando múltiples transferencias y compras que superaron ampliamente los 3 millones de pesos.

Testigos de la zona indicaron que la pareja de ladrones abordó un Peugeot blanco que los esperaba a metros del lugar, sobre la esquina, con las luces de baliza encendidas y el motor en marcha para facilitar una veloz fuga.

La denuncia formal ya fue radicada en la comisaría de Gonnet, donde los investigadores trabajan en la recopilación de las cámaras de seguridad del restaurante para identificar la patente del vehículo y dar con el paradero de los delincuentes.