La inseguridad volvió a golpear a los comerciantes de Los Hornos con un robo perpetrado bajo la modalidad "mechera". Este martes, minutos después de las 13, un sujeto ingresó a un local de ropa, situado sobre la avenida 137 entre las calles 64 y 65, y se apoderó de un celular ante un descuido de los empleados.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia interno del negocio permitieron reconstruir la maniobra. El individuo se ubicó frente al mostrador y manipuló diversas prendas en perchas con la aparente intención de concretar una compra.

Durante esos movimientos, tomó el dispositivo apoyado sobre el mueble, lo ocultó bajo la ropa para evitar las sospechas de la empleada y abandonó el local a los pocos segundos.

Tras advertir el faltante y revisar las grabaciones, los encargados del comercio decidieron hacer público el video para alertar a otros frentistas y trabajadores de la zona. En paralelo, solicitaron a quienes posean datos útiles para identificar al implicado que se comuniquen a la brevedad con la central de emergencias 911.