Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO | Fingió ser cliente y robó un celular en un local de ropa de La Plata

Por Redacción

La inseguridad volvió a golpear a los comerciantes de Los Hornos con un robo perpetrado bajo la modalidad "mechera". Este martes, minutos después de las 13, un sujeto ingresó a un local de ropa, situado sobre la avenida 137 entre las calles 64 y 65, y se apoderó de un celular ante un descuido de los empleados.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia interno del negocio permitieron reconstruir la maniobra. El individuo se ubicó frente al mostrador y manipuló diversas prendas en perchas con la aparente intención de concretar una compra.

Durante esos movimientos, tomó el dispositivo apoyado sobre el mueble, lo ocultó bajo la ropa para evitar las sospechas de la empleada y abandonó el local a los pocos segundos.

Tras advertir el faltante y revisar las grabaciones, los encargados del comercio decidieron hacer público el video para alertar a otros frentistas y trabajadores de la zona. En paralelo, solicitaron a quienes posean datos útiles para identificar al implicado que se comuniquen a la brevedad con la central de emergencias 911.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?