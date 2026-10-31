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EL DELINCUENTE DISPARÓ, PERO DE MILAGRO NO LO HIRIÓ

Forcejeó con el ladrón y puso en riesgo su vida

Por Redacción

Un dramático episodio le tocó atravesar a un hombre de 31 años en su casa de Villa Elvira, en las primeras horas de ayer, a raíz de un hecho de inseguridad que logró frustrar, aunque a costa de exponer su vida.

Este diario pudo saber, de fuentes del caso, que todo se originó poco antes de las 6.30 en un domicilio de la zona de 90 entre 1 y 2.

Con el propietario y sus dos hijos menores de edad durmiendo, un delincuente logró acceder al interior de la finca.

Sin embargo, el dueño de casa se despertó al escuchar un fuerte ruido que provenía de la cocina-comedor.

El espanto se apoderó de él cuando luego de abrir la puerta de su habitación, observó a un desconocido que tenía puesto un pasamontaña que no permitía ver su rostro y al que describió como “de estatura mediana y delgado”.

LE DIO UNA TROMPADA

Trascendió, a su vez, que, indignado por la inesperada situación e intuyendo el motivo de la presencia del sujeto en esa propiedad, caminó resueltamente hacia el intruso y, reveló un informante, “le dio una trompada en la cara”.

Esa reacción puso en fuga al asaltante, quien escapó corriendo hacia las calles 1 y 115, al tiempo cubrió su retirada efectuando un disparo al aire con un arma de fuego, para evitar ser perseguido por quien acababa de golpearlo.

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