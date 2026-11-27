Un fuerte accidente de tránsito se registró en la esquina de calle 18 y avenida 51, a metros del Ministerio de Salud bonaerense, donde colisionaron un automóvil Toyota Etios y una motocicleta Yamaha que operaba como vehículo de la aplicación Uber.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el automóvil circulaba por calle 18 en sentido de 53 a 51, mientras que la motocicleta avanzaba por avenida 51 en dirección de 17 a 18 al momento del impacto. A raíz de la colisión, el tránsito permaneció interrumpido en el sector de avenida 51 y calle 17 para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y ordenamiento vial.

Personal del SAME acudió al lugar y realizó curaciones en el sitio a la pasajera que viajaba en la moto, quien en un primer momento se mostraba muy dolorida por el golpe. Tras recibir atención médica en la vía pública y constatarse que no requería traslado a un centro asistencial, se desactivó la intervención de Policía Científica y la joven se retiró del lugar junto a familiares que se acercaron hasta la esquina.

En cuanto a los vehículos involucrados, la motocicleta Yamaha fue secuestrada debido a que era utilizada para el traslado de pasajeros mediante una aplicación sin contar con seguro habilitante ni cobertura contra terceros.

Por su parte, el Toyota Etios sufrió importantes daños materiales y quedó trabado en el sector delantero derecho a la altura de la rueda, por lo que debió aguardarse la llegada de una grúa para retirarlo de la calzada.

Un dato que preocupa en La Plata

La Plata encabezó el ranking de municipios bonaerenses con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026. En ese período, la capital provincial registró 16 fallecimientos, el doble de los contabilizados en General Pueyrredón y Luján, que compartieron el segundo lugar con ocho víctimas cada uno.

Los datos surgen de un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), conducido por el especialista platense Pedro Perrotta, que analizó la mortalidad vial en territorio bonaerense a partir de sus registros mensuales.

Según el informe, en La Plata se produjeron tres muertes en junio, diez en julio y otras tres en agosto. El séptimo mes del año concentró así la mayor cantidad de víctimas fatales en el distrito.