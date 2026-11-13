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EN 12 Y 54

Fuerte choque en La Plata: dos motociclistas quedaron tendidos sobre el asfalto

Los dos motociclistas involucrados quedaron tendidos sobre la calzada a la espera de la asistencia médica. La zona permanecía cortada por un operativo de Guardia Urbana y Policía.

Por Redacción

Un fuerte choque entre motociclistas y una camioneta particular, generó preocupación este viernes por la mañana en pleno centro de La Plata. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 12 y 54, donde ambos conductores terminaron tendidos sobre el asfalto tras el impacto.

A raíz del accidente, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME para asistir a los motociclistas, que permanecían sobre la calzada mientras aguardaban la llegada del personal médico.

En paralelo, efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana desplegaron un operativo en el lugar y dispusieron el corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de asistencia y evitar nuevos incidentes.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud de los involucrados ni se informó si fueron trasladados a algún centro de salud de la ciudad.

Las circunstancias en las que se produjo el choque tampoco habían sido establecidas.

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