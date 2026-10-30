Dos fuertes choques durante la lluvia en La Plata

La lluvia volvió a complicar el tránsito en distintos puntos de la ciudad. Uno de los siniestros ocurrió en 44 y 143, donde colisionaron un auto y una camioneta. El otro tuvo lugar sobre Camino Centenario, donde una mujer se descompensó y terminó impactando contra cuatro vehículos estacionados.

Una jornada complicada para el tránsito se registró este viernes en La Plata, donde se produjeron dos accidentes viales en distintos puntos del partido. Como consecuencia de los impactos, varias personas debieron recibir asistencia médica.

Uno de los episodios ocurrió en la localidad de San Carlos, en la intersección de avenida 44 y 143. Allí colisionaron un automóvil y una camioneta, en un fuerte impacto que dejó personas heridas.

Los lesionados fueron asistidos y trasladados al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. En tanto, una de las principales preocupaciones en el lugar era que los semáforos de esa esquina no funcionaban, una situación que complicaba la circulación. Ante este escenario, agentes de la Guardia Urbana trabajaron en el lugar para ordenar y desviar el tránsito, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Una mujer de 81 años chocó cuatro autos estacionados en Villa Elisa

El otro accidente tuvo lugar en Villa Elisa, sobre Camino Centenario, donde una mujer de 81 años sufrió una descompensación mientras conducía y terminó chocando contra cuatro vehículos que se encontraban estacionados.

Como consecuencia del impacto, la conductora fue la única persona lesionada y presentó algunos traumatismos. Según indicaron desde el servicio de ambulancias, estaba previsto su traslado al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica.

Los cuatro vehículos afectados se encontraban estacionados al momento del choque y no había ocupantes en su interior.

Ambos episodios volvieron a poner el foco en las complicaciones para circular durante las jornadas de precipitaciones, con siniestros que generaron preocupación y complicaciones en distintos sectores de La Plata.