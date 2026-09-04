Fuerte choque entre dos Peugeot en City Bell: una mujer fue trasladada al hospital

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en City Bell, donde dos automóviles Peugeot colisionaron por causas que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, una mujer de 47 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos tuvo que ser trasladada a un hospital.

El hecho ocurrió en la zona de calle 477 y 19, donde, por circunstancias que aún no fueron determinadas, chocaron un Peugeot de color negro y otro Peugeot de color blanco.

De acuerdo con el informe policial, uno de los vehículos era conducido por una mujer de 41 años, quien llevaba como acompañante a la víctima. Tras el impacto, la pasajera fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital San Roque de Gonnet para recibir una atención médica de mayor complejidad.

En tanto, el conductor del segundo automóvil, un hombre de 27 años, resultó ileso.

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de peritos para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFIJ N° 10 de La Plata.

Por el momento, las circunstancias que provocaron la colisión continúan bajo investigación.