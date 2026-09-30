Fuerte choque entre un micro de la línea 307 y una camioneta dejó heridos en Gambier ​​​​​

Un violento accidente de tránsito alteró la rutina del barrio Gambier durante la jornada de hoy. Minutos después de las 14 horas, una unidad de transporte de pasajeros perteneciente a la línea 307 y un vehículo de menor porte protagonizaron una dura colisión en el cruce de las calles 135 y 47, situación que derivó en un saldo de múltiples personas con lesiones.

Como consecuencia del siniestro, los rodados involucrados terminaron con destrozos estructurales de consideración. La parte frontal del colectivo urbano quedó severamente afectada, mientras que la camioneta recibió el golpe directo sobre su lateral derecho.

Debido a la magnitud del impacto, ambos transportes quedaron atravesado sobre la cinta asfáltica, bloqueando el paso y alterando la normal circulación en la zona.

Ante la gravedad del accidente, diversos transeúntes y vecinos de la zona se congregaron alrededor de la escena consternados.

Pocos minutos después del hecho, efectivos de las fuerzas policiales arribaron al lugar para intervenir en la emergencia, brindar las primeras atenciones a los damnificados y delimitar el perímetro para resguardar el área a la espera de los peritajes accidentológicos correspondientes.