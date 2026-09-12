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Policiales

VIDEO. Robaron un utilitario, los persiguió la policía y terminaron volcando en La Plata

Por Redacción

Tres delincuentes sustrajeron una camioneta y escaparon a toda velocidad. Durante la fuga fueron perseguidos por efectivos policiales, pero perdieron el control del vehículo, impactaron contra un paredón y terminaron volcando sobre la vereda. No hubo heridos.

Un violento episodio se registró este sábado en 13 y 71, donde una Peugeot Partner robada, en la que se movilizaban tres delincuentes, terminó volcada luego de una persecución policial.

Según se informó, los sospechosos habían robado la camioneta y emprendieron la fuga. La Policía inició una persecución y, durante el escape, los delincuentes perdieron el control del rodado, chocaron contra un paredón y posteriormente volcaron.

El vehículo quedó tendido sobre uno de sus laterales, prácticamente ocupando toda la vereda y a metros de una reconocida estación de servicio de la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, además del vehículo, se registraron daños en el frente de una vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

La escena generó preocupación entre los vecinos, principalmente por el lugar donde terminó la camioneta. De milagro, ningún peatón circulaba por la vereda en ese momento, ya que el impacto podría haber provocado una tragedia.

Los tres delincuentes quedaron involucrados en el procedimiento policial tras el vuelco.

VIDEO: ASÍ QUEDÓ EL VEHÍCULO A METROS DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE LA PLATA

Otro vuelco en la zona oeste de La Plata

Un hombre volcó su auto al volante en la localidad de Abasto y de milagro no tuvo lesiones de consideración. El hecho se dio esta madrugada en 200 y 38, testigos se asombraron por la situación y dieron aviso a la policía. 

En tanto, oficiales del Subcomando Oeste llegaron al lugar, una vez Alí encontraron al hijo del conductor, se trata de un joven de 20 años. Fuentes del caso indicaron que el joven le explicó a los oficiales que su papá estaba bien y que había regresado a su casa caminando. 

La policía acreditó la versión y certificó las identidades tanto del padre como de su hijo. El vehículo Chevrolet Aveo gris fue removido del lugar. Se iniciaron actas en la Comisaría 7ma de Abasto. 

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