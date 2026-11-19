Un megaoperativo contra la explotación sexual infantil en entornos digitales se desplegó en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires y tuvo a La Plata como uno de sus puntos centrales. En el marco de la denominada “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”, se realizaron 136 allanamientos simultáneos que terminaron con 16 detenidos, 123 identificados y el secuestro de cientos de dispositivos electrónicos.

El procedimiento se llevó adelante bajo la coordinación del Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand. En la Región, la investigación contó con la intervención de las fiscalías especializadas de La Plata, encabezadas por Cecilia Corfield y Hugo Tesón.

La octava edición de esta operación tuvo como objetivo desarticular redes vinculadas con delitos sexuales contra niños y adolescentes en internet. Las investigaciones apuntaron a la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), su posible producción y el acoso sexual en línea, conocido como grooming.

De acuerdo con el balance oficial, fueron identificadas 123 personas: 119 hombres y cuatro mujeres. Además de las 16 detenciones, los investigadores detectaron la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil. También se identificaron siete posibles víctimas y se constató que 59 chicos y adolescentes convivían o estaban presentes en los domicilios allanados.

Otro dato que encendió las alertas de los investigadores fue que siete de los sospechosos trabajaban en contacto directo con infancias y adolescencias. Entre los objetivos registrados, además, apareció una persona con antecedentes en una causa por abuso sexual infantil.

El despliegue permitió secuestrar 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. En el análisis preliminar de esos elementos se detectaron más de 3.670 archivos con material de abuso sexual infantil.

La investigación también permitió avanzar sobre un objetivo que ya había sido allanado en un procedimiento anterior por tenencia de este tipo de material. A partir de nuevas tareas investigativas, se logró identificar a una mujer que ahora quedó imputada por presunta producción y distribución.

Los 136 procedimientos se concretaron en 21 departamentos judiciales bonaerenses, entre ellos La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora, San Isidro, Morón, La Matanza y Mar del Plata, además de otras jurisdicciones del interior provincial.

El operativo contó con la participación de efectivos y especialistas de las áreas de investigaciones en cibercrimen de las policías bonaerense, Federal y de la Ciudad de Buenos Aires.