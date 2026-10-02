Fuerte operativo en La Plata desarticuló una peligrosa banda narco tras la captura del cabecilla

Un importante golpe al narcomenudeo se concretó en las últimas horas en la capital bonaerense, tras una serie de procedimientos que permitieron desarticular una banda dedicada a la venta de drogas. El operativo central finalizó con la detención del presunto líder de la organización, un hombre de 41 años.

La caída del cabecilla tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en el barrio de Villa Alba. Efectivos de la delegación de Drogas Ilícitas, que se encontraban desplegando tareas de inteligencia y relevamientos encubiertos en la zona, lograron reconocer al sospechoso en plena vía pública. Al pesar sobre él una orden de detención activa, los agentes procedieron a interceptarlo y arrestarlo en el acto.

La captura de Gustavo M. fue el desenlace de un seguimiento exhaustivo que había arrojado sus primeros resultados la semana anterior en Villa Montoro. Allí, los investigadores lograron ubicar y detener a los dos colaboradores más cercanos de la banda de 19 y de 21 años.

Durante los allanamientos realizados en ese barrio, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar la logística del grupo ilícito. En los registros se incautaron 38 gramos de cocaína distribuidos en 80 envoltorios listos para su comercialización, junto a 5,3 gramos de marihuana. Para probar el accionar de la banda, los oficiales también secuestraron elementos de precisión: una balanza, un espejo con vestigios, sustancias de corte y diversos recortes utilizados para el fraccionamiento de la droga.

En el plano armamentístico y financiero, el operativo arrojó el decomiso de una pistola Browning S-Patent calibre .32, acompañada por balas de calibres .32 y .22. A su vez, se confiscaron 84.500 pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares que resultarán clave para el análisis pericial.

Los tres detenidos se encuentran ahora a disposición de la Justicia. La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón, quien indagará a los acusados bajo los graves cargos de "infracción a la ley de estupefacientes" y "tenencia de arma de guerra".