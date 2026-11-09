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LOS HORNOS

Fuerte reacción contra un joven acusado por un intento de robo

Archivo

Por Redacción

Un joven terminó con múltiples lesiones luego de ser atacado por tres hombres en el marco de un confuso episodio ocurrido en la zona de calle 54 entre 142 y 143. Según denunció su madre, su hijo había sido señalado como uno de los presuntos autores del intento de robo de una motocicleta, aunque la propia víctima negó haber participado del hecho.

La situación se inició cuando el joven habría concurrido junto a un amigo a una panadería ubicada en la zona. Al salir del comercio, la víctima habría sido vista junto a una motocicleta estacionada en la vereda de enfrente.

Según el relato de la madre, el propietario del rodado habría sido alertado por otra persona de que dos jóvenes intentaban sustraer su moto. Ante esa situación, el dueño, su hermano y un tercer hombre.

El amigo logró escapar, pero el denunciante fue alcanzado por los tres hombres y recibió una fuerte golpiza. La víctima terminó con un golpe en la mejilla, rasguños en el rostro, lesiones en el pecho, hematomas en la cabeza y un corte en el cuello. Pese a las heridas, se negó inicialmente a ser trasladado a un hospital.

La situación quedó rodeada de versiones contrapuestas. Interviene ahora la Justicia.

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