Golpe al narcomenudeo en La Plata: 24 allanamientos en Los Hornos y Villa Elvira, 19 aprehendidos y un arsenal secuestrado

Un importante operativo contra la comercialización de drogas se llevó adelante en La Plata, con un total de 24 allanamientos en los barrios de Los Hornos y Villa Elvira. Como resultado parcial de los procedimientos, 19 personas fueron aprehendidas y los investigadores secuestraron una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y se desarrollaron en dos sectores del partido: el asentamiento La Toma, en Los Hornos, y el barrio El Palihue, en Villa Elvira, donde se realizaron 12 allanamientos en cada zona.

La investigación se enmarca en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados con estupefacientes. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, a cargo del juez Guillermo Atencio.

Más de 14 kilos de marihuana y cocaína fraccionada

Entre los elementos secuestrados, los investigadores contabilizaron 11 lotes de marihuana con un peso total de 12,9 kilos y un lote de cocaína de 1,1 kilos.

Además, incautaron otros 376,7 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 980 envoltorios, y 175,2 gramos de marihuana fraccionados en 58 envoltorios. También encontraron un paquete de bicarbonato de sodio, cuyo posible uso será materia de análisis en el marco de la investigación.

El hallazgo de las sustancias fraccionadas en numerosos envoltorios forma parte de los elementos que serán examinados para determinar las características de la presunta actividad de comercialización investigada.

Cinco armas de fuego y decenas de municiones

Otro de los puntos destacados del operativo fue el secuestro de cinco armas de fuego: tres pistolas calibre 9 milímetros —una marca Beretta y dos Glock 17—, una escopeta de doble cañón calibre 16, otra escopeta calibre 14 y una carabina calibre .22.

Según el detalle oficial, las dos escopetas y la carabina no tenían marca ni numeración visible.

También se incautaron municiones de distintos calibres, entre ellas 45 cartuchos calibre 9 milímetros, 13 municiones calibre .357, proyectiles calibre .38, .22 largo, .22 corto y .32, además de cartuchos para escopeta de calibres 16 y 20.

El armamento quedó incorporado a las actuaciones judiciales para determinar su procedencia y establecer si tiene vinculación con otros hechos delictivos.

Dinero, celulares y elementos de fraccionamiento

Durante los allanamientos también se secuestraron $2.049.650 en efectivo, dos motovehículos, 11 teléfonos celulares y cuatro balanzas de precisión.

La lista de elementos incautados incluye recortes de nylon, anotaciones, una máquina para contar dinero, tijeras y dos equipos de comunicación tipo handy marca Baofeng. Además, los efectivos encontraron una funda de transporte para chaleco antibalas y cuadros con imágenes de Pablo Escobar Gaviria.

Los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos podrían aportar información para avanzar en el análisis de la actividad investigada y las posibles conexiones entre las personas involucradas.

Una causa en desarrollo

Los 19 aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue informado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo del comisario general Matías Luján López.

Al tratarse de un resultado parcial, se aguarda conocer si habrá nuevas medidas judiciales o novedades sobre la situación procesal de las personas aprehendidas.