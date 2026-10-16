Golpe comando en la casa de un pediatra a metros de Gobernación

Un violento asalto sacudió ayer al centro de La Plata, cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda donde funciona el consultorio de un reconocido médico pediatra, redujeron a sus ocupantes y los mantuvieron maniatados durante cerca de dos horas. Entre las víctimas estuvieron el profesional, su madre de 84 años y una paciente que había llegado para una consulta junto a su hija de apenas 10 años.

Según pudo saber EL DIA, el terrible hecho ocurrió a las 13 horas, a plena luz del día, en un inmueble de calle 4 entre 51 y 53, a metros de la Gobernación bonaerense y a apenas dos cuadras del Ministerio de Seguridad. Enfrente, además, se encuentra la sede de Gimnasia y Esgrima La Plata. La ubicación del lugar y la violencia del episodio generaron indignación y preocupación entre las víctimas y quienes viven o trabajan en esa zona céntrica de la ciudad.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir a partir del procedimiento policial, todo comenzó cuando la madre del médico escuchó el timbre y se acercó a abrir la puerta. En ese momento, un hombre la tomó del rostro, le tapó la boca y entró por la fuerza junto con otros dos sujetos.

Una vez adentro, los asaltantes llevaron a la mujer y a su hijo al primer piso de la propiedad. Allí los ataron de manos y pies con elementos que encontraron en la habitación, mientras les exigían dinero y objetos de valor. Uno de los delincuentes quedó vigilándolos y otro recorrió los distintos ambientes, revolviendo muebles en busca de pertenencias.

Pero la secuencia no terminó allí. En medio del asalto llegó una paciente que tenía un turno acordado con el pediatra. La mujer se presentó junto a su hija y fue recibida por un hombre que le dijo que debía esperar afuera porque el médico estaba demorado. Luego, el sospechoso salió y simuló mantener una conversación telefónica antes de hacerlas ingresar.

Una vez dentro, las condujo al primer piso y las llevó a la misma habitación donde permanecían cautivos el médico y su madre. Allí también redujeron a la paciente, mientras que la niña quedó en el lugar junto a los adultos, en medio de una situación extrema.

Dos horas de terror

Los delincuentes permanecieron alrededor de dos horas en la propiedad. Antes de escapar, incluso intentaron obligar a las víctimas a realizar transferencias desde sus cuentas bancarias, aunque en prinicipio no lograron concretarlas.

Tras la partida de los asaltantes, las víctimas permanecieron unos minutos atadas hasta que el pediatra consiguió liberarse y pudo ayudar a su madre y a la paciente. La mujer que había concurrido con su hija no pudo precisar faltantes propios.

Allegados al pediatra indicaron a este diario que los delincuentes desvalijaron la vivienda y que, si bien las víctimas no fueron golpeadas, atravesaron momentos de enorme angustia. La situación fue especialmente traumática para la nena, que permaneció en la habitación mientras lloraba de miedo. Ahora, la investigación busca establecer cómo ingresaron y escaparon los sospechosos, además de determinar si contaban con información previa sobre los movimientos del consultorio y sus ocupantes.

El caso volvió a encender la alarma en una zona de intenso movimiento, rodeada de edificios públicos, comercios y viviendas, donde la cercanía con los principales organismos de seguridad y del Gobierno provincial no impidió que se produjera un asalto de estas características.