Golpe comando en La Plata: ladrones entraron a un salón de eventos por el techo y robaron una caja fuerte

Un robo sacudió a un reconocido salón de eventos ubicado a pocos metros de la Plaza Yrigoyen. Delincuentes concretaron un golpe comando durante la madrugada, tras ingresar por los techos del establecimiento, rompieron un cielorraso y saquearon una caja fuerte que contenía el dinero destinado al pago de sueldos y proveedores del fin de semana.

De acuerdo con el testimonio de un vecino y allegado al comercio, el hecho se produjo alrededor de las 2 de la madrugada. Los ladrones abrieron un boquete en el techo, rompieron el cielorraso y ganaron el interior del salón. Lo que más llamó la atención a los investigadores y a los propios damnificados es el nivel de premeditación: los delincuentes utilizaron una soga para subir y bajar las pesadas herramientas necesarias para arrancar la caja fuerte de su amurar.

"Es alguien de adentro, o un empleado, o un proveedor, o alguien que sabía que ahí estaba la oficina, que ahí estaba la caja fuerte y que se iban a pagar los sueldos y proveedores el fin de semana", detalló un vecino a EL DIA, al remarcar la precisión quirúrgica del accionar delictivo.

Durante el asalto se activó la alarma de seguridad independiente con la que cuenta el lugar. A raíz de esto, la empresa de monitoreo se comunicó telefónicamente con la administración. Sin embargo, en medio de la confusión del momento, constataron una aparente falsa alerta y los operadores se retiraron, permitiendo que los delincuentes terminaran de consumar el robo y escaparan con el botín.

En ese sentido, se espera que la Policía reconstruya en las próximas horas la ruta de escape de la banda y dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de un golpe que dejó al descubierto fallas críticas en los sistemas de prevención nocturna de la zona céntrica.