Golpe de "robaruedas" en City Bell: se llevaron dos neumáticos a metros de un club y quedaron filmados

Un nuevo episodio de inseguridad bajo la modalidad "robaruedas" sacudió la tranquilidad del barrio platense de City Bell. El hecho ocurrió sobre la calle 21A, entre 464 y 465, a escasos metros de las instalaciones del Complejo Arena Argentino Juvenil Club, donde al menos dos delincuentes atacaron una camioneta estacionada en la vía pública.

La secuencia quedó íntegramente registrada por una cámara de seguridad de la cuadra. En la grabación se observa el arribo de los sospechosos en un automóvil particular, vehículo que estacionaron inmediatamente delante de la camioneta para resguardar la maniobra y facilitar el rápido escape.

Con notable coordinación y en cuestión de segundos, los asaltantes actuaron sobre el lateral del rodado y lograron sustraer dos de sus ruedas. Tras desmontar ambos neumáticos, los cargaron en el auto en el que se desplazaban y se dieron a la fuga.

Los vecinos de la zona expresaron su alarma y malestar ante la reiteración de este tipo de ataques en la región, mientras que las grabaciones aportadas por la vivienda ya circulan para intentar individualizar el vehículo de los ladrones y avanzar en su identificación.