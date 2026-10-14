Golpe quirúrgico: roban $80 millones de una empresa en Romero

Ochenta millones de pesos, una alarma desactivada y cuatro delincuentes que fueron directo al lugar donde estaba el dinero. Así fue el golpe contra una fábrica de Melchor Romero dedicada a la producción de colorantes para plásticos. Los ladrones ingresaron durante la madrugada, permanecieron más de una hora dentro del predio y escaparon. Ahora, la DDI La Plata busca determinar si contaban con información previa sobre el efectivo que había quedado en una oficina. El caso se suma a una seguidilla de robos millonarios que golpearon a empresas y comercios de la Ciudad en las últimas semanas.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, el episodio fue advertido cuando el responsable de la empresa recibió un llamado de un compañero de planta que le informó que el personal de seguridad había detectado un robo. Al llegar al establecimiento, ubicado en la zona de 161 y 516, constató que faltaban 80 millones de pesos de una oficina de uso común.

Siempre en base a lo informado, el dinero había quedado en ese lugar porque la firma debía afrontar una serie de obligaciones económicas durante esa misma jornada. De acuerdo con lo declarado, no era habitual que una suma semejante permaneciera dentro de la fábrica. Esa circunstancia es uno de los puntos que alimentan la sospecha de que los autores podrían haber contado con información precisa sobre los movimientos internos de la empresa.

La reconstrucción de las cámaras de seguridad permitió establecer parte de la secuencia. Este diario pudo saber que al menos cuatro personas con los rostros cubiertos y guantes ingresaron al predio. Según el relato incorporado a la denuncia, utilizaron papel o algún elemento similar para cubrir los detectores y evitar ser identificados por el sistema de seguridad. Después, se dirigieron hacia la central de la alarma y la retiraron de funcionamiento.

Los ladrones permanecieron dentro de las instalaciones más de una hora. Para acceder a la oficina donde estaba la plata, rompieron la reja de una ventana. Un detalle que ahora deberán analizar los investigadores es que, pese a la cantidad de construcciones que hay dentro del predio, los delincuentes llegaron directamente al sector donde se hallaba el dinero.

No es un caso aislado en La Plata. En los últimos días se reportaron otros robos millonarios

UN ASALTO PLANIFICADO

Una de las hipótesis que se busca esclarecer es si la banda contaba con información previa sobre la presencia del dinero en la fábrica. El hecho de que hayan llegado hasta la oficina donde estaba guardada una suma millonaria y que lograran neutralizar el sistema de alarma son aspectos que serán analizados para reconstruir cómo se planificó el golpe.

Por ahora, no se descarta que los autores hayan obtenido datos sobre el funcionamiento del establecimiento o los movimientos vinculados al efectivo, aunque esa posibilidad deberá ser respaldada por elementos concretos. La investigación apunta a determinar cómo consiguieron esa información y si contaron con algún tipo de colaboración, sin que hasta el momento haya responsables identificados por el hecho.

Se informó que la pesquisa quedó en manos de la DDI La Plata, que deberá reconstruir los movimientos de los cuatro sospechosos y determinar si actuaron con información obtenida previamente o si llegaron al dato por otra vía.

UNA SEGUIDILLA INQUIETANTE

El caso de “Plásticos Massa” se suma a otros robos de importantes sumas de dinero denunciados en las últimas semanas en La Plata y sus alrededores. Entre ellos aparece el golpe al frigorífico Gorina, donde al menos siete delincuentes se llevaron dos cajas fuertes durante la madrugada. Una estaba vacía y la otra contenía dinero en efectivo. El establecimiento ya había sido escenario de un robo millonario en enero de 2025.

También se investiga el asalto a la empresa de cerámicos El Imperio del Cerámico, de donde fueron sustraídos $25 millones que estaban destinados al pago de los salarios de unos 20 empleados. En el marco de esa causa se realizaron allanamientos en Ringuelet y fue detenido un hombre de 31 años, cuya presunta participación continúa bajo investigación.

A esos episodios se agregó el robo denunciado en una casa de eventos de City Bell, donde, según pudo saber EL DIA, sustrajeron alrededor de 10 millones de pesos.

Aunque se trata de hechos distintos y no hay elementos para vincularlos entre sí, la sucesión de golpes contra establecimientos que manejan importantes cantidades de efectivo vuelve a poner el foco en la planificación de estos delitos. En el reciente caso de la empresa de colorantes para plásticos, la pregunta central sigue abierta: cómo hicieron los intrusos para llegar hasta los 80 millones de pesos y retirarse sin ser detectados.