Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Lo atacaron detrás del mostrador en avenida 32 y 138 bis

Golpearon a un comerciante de 82 años en un robo

Ladrones golpearon a un comerciante y escaparon con dinero / web

Por Redacción

La inseguridad vuelve a poner en alerta a los comerciantes de distintos barrios de La Plata. Esta vez, el escenario fue San Carlos, donde un hombre de 82 años fue víctima de un violento asalto mientras atendía su negocio. Dos ladrones ingresaron al local, lo golpearon en el rostro y escaparon con mercadería y dinero en efectivo.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30 en un comercio ubicado en avenida 32 y 138 bis. Según la denuncia, el hombre se encontraba trabajando cuando aparecieron dos sujetos que, sin demasiadas vueltas, fueron directamente a buscar elementos de valor.

En medio de un forcejeo, los asaltantes consiguieron llevarse distintos productos, entre ellos fiambres, además de una suma en pesos que correspondía a la recaudación. Pero la situación se tornó todavía más violenta cuando el comerciante intentó resistirse: los delincuentes le propinaron varios golpes de puño en el rostro.

La reacción de la víctima fue pedir auxilio a los gritos. Los vecinos escucharon lo que sucedía y dieron aviso al 911, una intervención que habría precipitado la huida de los dos sospechosos. El comerciante no fue despojado de sus pertenencias sin antes atravesar un momento de extrema tensión.

De acuerdo con la presentación, el negocio no cuenta con cámaras de seguridad propias, aunque sí habría dispositivos de vigilancia en la cuadra que podrían aportar imágenes para reconstruir el recorrido de los asaltantes e intentar identificarlos.

El caso se suma a una serie de episodios delictivos que mantienen la preocupación en distintos puntos de La Plata, donde los comerciantes y vecinos vienen denunciando situaciones de inseguridad. En este nuevo hecho, además del perjuicio económico, quedó expuesta la violencia con la que actuaron los delincuentes contra un hombre mayor que se encontraba detrás del mostrador de su propio negocio.

En las últimas horas también se reportó otro procedimiento en la zona oeste de La Plata, esta vez por un intento de robo en 526 entre 175 y 176, donde tres hombres fueron sorprendidos mientras cortaban cableado. Un transeúnte alertó a la Policía y, al llegar, los efectivos encontraron a los sospechosos con unos 100 metros de cable negro, una pinza corta hierro y una escalera de madera de tres metros. Los tres fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría, aunque posteriormente recuperaron la libertad por disposición judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?