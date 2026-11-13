Golpearon a un comerciante de 82 años en un robo

La inseguridad vuelve a poner en alerta a los comerciantes de distintos barrios de La Plata. Esta vez, el escenario fue San Carlos, donde un hombre de 82 años fue víctima de un violento asalto mientras atendía su negocio. Dos ladrones ingresaron al local, lo golpearon en el rostro y escaparon con mercadería y dinero en efectivo.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30 en un comercio ubicado en avenida 32 y 138 bis. Según la denuncia, el hombre se encontraba trabajando cuando aparecieron dos sujetos que, sin demasiadas vueltas, fueron directamente a buscar elementos de valor.

En medio de un forcejeo, los asaltantes consiguieron llevarse distintos productos, entre ellos fiambres, además de una suma en pesos que correspondía a la recaudación. Pero la situación se tornó todavía más violenta cuando el comerciante intentó resistirse: los delincuentes le propinaron varios golpes de puño en el rostro.

La reacción de la víctima fue pedir auxilio a los gritos. Los vecinos escucharon lo que sucedía y dieron aviso al 911, una intervención que habría precipitado la huida de los dos sospechosos. El comerciante no fue despojado de sus pertenencias sin antes atravesar un momento de extrema tensión.

De acuerdo con la presentación, el negocio no cuenta con cámaras de seguridad propias, aunque sí habría dispositivos de vigilancia en la cuadra que podrían aportar imágenes para reconstruir el recorrido de los asaltantes e intentar identificarlos.

El caso se suma a una serie de episodios delictivos que mantienen la preocupación en distintos puntos de La Plata, donde los comerciantes y vecinos vienen denunciando situaciones de inseguridad. En este nuevo hecho, además del perjuicio económico, quedó expuesta la violencia con la que actuaron los delincuentes contra un hombre mayor que se encontraba detrás del mostrador de su propio negocio.

En las últimas horas también se reportó otro procedimiento en la zona oeste de La Plata, esta vez por un intento de robo en 526 entre 175 y 176, donde tres hombres fueron sorprendidos mientras cortaban cableado. Un transeúnte alertó a la Policía y, al llegar, los efectivos encontraron a los sospechosos con unos 100 metros de cable negro, una pinza corta hierro y una escalera de madera de tres metros. Los tres fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría, aunque posteriormente recuperaron la libertad por disposición judicial.