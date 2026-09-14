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Policiales

Golpearon y amenazaron a una mujer en Gorina

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Un hombre fue aprehendido ayer en las calles 136 y 481, luego de un llamado al 911 por un presunto episodio de violencia de género.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla La Plata Norte entrevistaron a una mujer de 41 años, quien manifestó que habría sido golpeada por su pareja, además de denunciar que ambos la habrían amenazado de muerte con un arma de fuego.

Ante la situación, y con la presencia de un testigo, los agentes realizaron el procedimiento dentro de la vivienda y secuestraron dos armas de fuego calibre .22: un revólver sin marca ni numeración visible y una pistola de doble caño marca Rossi, modelo 985, también sin numeración. Además, fueron incautadas siete municiones .22.

El acusado, de 41 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI en turno.

La causa fue caratulada como lesiones en contexto de violencia de género, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego.

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