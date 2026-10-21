Golpearon y asaltaron a un taxista en La Plata: detuvieron a dos mujeres y un hombre

Un taxista de La Plata fue víctima de un violento asalto mientras trabajaba y, tras una investigación encabezada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, tres personas fueron detenidas, dos mujeres y un hombre, acusadas de participar en el ataque.

El episodio ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando el chofer, de 29 años, se encontraba trabajando para Taxi La Plata con un Fiat Siena blanco y verde, y prestaba servicios mediante la aplicación DiDi.

Según consta en la investigación, el viaje fue solicitado por una mujer, quien abordó el vehículo en la zona de 94 entre 115 y 116 y le indicó al conductor que se dirigiera hacia 115 y 607. Una vez allí, subieron al automóvil un hombre y otra mujer, quienes le ordenaron continuar la marcha hasta la zona de 117 entre 611 y 612.

Al llegar al lugar, el hombre habría extraído un arma de fuego, amenazado al conductor y luego lo golpeó en el rostro, provocándole lesiones en la nariz. Además, lo tomó del cuello y comenzó a apretarle la garganta, mientras las dos mujeres le sustraían la billetera con la recaudación y dos teléfonos celulares.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon en el taxi y dejaron al chofer en el lugar. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado en 116 entre 603 y 604.

La investigación y los allanamientos

A partir de la denuncia, personal de la DDI La Plata inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el análisis del recorrido del vehículo y el rastreo de los datos vinculados con la solicitud del viaje a través de la aplicación.

Con esos elementos, los investigadores lograron identificar a los presuntos participantes y reunir pruebas que fueron presentadas ante la fiscalía interviniente. Los exámenes médicos practicados al taxista determinaron que las lesiones sufridas eran de carácter leve.

Con intervención de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, se ordenaron cuatro registros domiciliarios y las detenciones de los tres sospechosos.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en las zonas de 608 y 116; 93 entre 1 y 3; 605 entre 116 y 116 bis; y 94 entre 115 y 116. En los operativos, con apoyo de personal de Infantería, fueron detenidos dos mujeres de 25 y 29 años y un hombre de 29.

Además, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se dispuso la remisión de las actuaciones para que comparezcan a primera hora con fines indagatorios. La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma en poblado y en banda, lesiones y robo automotor”.