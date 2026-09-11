Golpes, amenazas y un hacha en medio de una pelea vecinal en City Bell

Un conflicto vecinal de vieja data terminó a los golpes y con un hombre amenazando con un hacha en City Bell. El episodio ocurrió en la zona de 18 entre 461 D y 461 B, donde la Policía intervino tras un llamado por una pelea entre varias personas. Cinco fueron aprehendidos y se secuestró el arma. La denunciante sufrió lesiones leves y la UFI N°16 avaló el procedimiento, aunque dispuso la libertad de los involucrados y solicitó medidas cautelares para la damnificada.

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