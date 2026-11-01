Gonnet: redujeron a una jubilada y golpearon brutalmente a su hijo

La violencia volvió a sacudir a la Zona Norte de La Plata. Esta vez, el escenario fue una vivienda de Gonnet, donde delincuentes encapuchados irrumpieron durante la madrugada, sorprendieron a una jubilada de 86 años mientras descansaba y redujeron a su hijo -de 57- cuando salió a ver qué ocurría. Al hombre lo golpearon con tal ferocidad que le provocaron dos cortes en la cabeza y debió ser trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica y puntos de sutura.

Fuentes ligadas a la causa explicaron a EL DIA que todo ocurrió este fin de semana en 17 entre 507 y 508, hecho que volvió a encender las alarmas en una zona que atraviesa una seguidilla de hechos delictivos cada vez más violentos. Según revelaron, todo comenzó cuando la mujer se encontraba durmiendo en su habitación y fue sorprendida por al menos cuatro hombres que ingresaron después de forzar una ventana.

Los delincuentes la redujeron dentro de su habitación. Mientras uno de ellos permaneció junto a ella, los otros tres se desplegaron por la vivienda en busca de objetos de valor y dinero. La víctima tenía las manos sujetadas y la boca tapada, en una escena de extrema vulnerabilidad.

En medio de esa situación, su hijo escuchó ruidos que provenían de la habitación y se acercó para averiguar qué estaba sucediendo. Allí se encontró con dos hombres encapuchados que lo sorprendieron y comenzaron a golpearlo. De acuerdo con su relato, los agresores le exigían que entregara elementos de valor mientras lo atacaban.

La golpiza le provocó dos heridas cortantes en el cuero cabelludo. No pudo precisar con qué elemento lo habían golpeado, pero las lesiones fueron lo suficientemente importantes como para requerir asistencia médica y un traslado al hospital.

Tras el ataque sufrido, y luego de dar aviso al 911, una ambulancia de Defensa Civil llegó al lugar poco después de la 1.40. El personal médico asistió a ambas víctimas y dispuso el traslado del hombre al hospital San Roque de Gonnet, donde debía recibir una mejor atención y sutura por los cortes en la cabeza. La mujer también fue atendida en el lugar.

Cabe mencionar que se hicieron presente efectivos del Comando de Patrullas La Plata y personal policial de la jurisdicción, quienes intervinieron en el procedimiento. También se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en la vivienda y buscar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Violencia y preocupación

El ataque en Gonnet se suma a una serie de episodios que vienen generando preocupación entre los vecinos de la Zona Norte platense. En las últimas horas, esa inquietud tuvo una expresión contundente en City Bell, donde decenas de personas se concentraron en Camino General Belgrano y 452 para exigir respuestas ante la sucesión de entraderas violentas que, según denuncian, vienen sufriendo distintos sectores de la localidad.

La convocatoria reunió a frentistas que describieron un escenario de temor, con familias que modificaron sus rutinas, reforzaron las medidas de seguridad y se mantienen en contacto permanente para alertarse ante movimientos sospechosos. Pero el centro de la preocupación no pasa solamente por los objetos que se llevan los delincuentes: los vecinos advierten sobre la brutalidad con la que actúan y el riesgo al que exponen a quienes encuentran dentro de las viviendas.

Durante la protesta se conoció, entre otros, el testimonio de Antonieta, quien relató el calvario que atravesó junto a su marido en una entradera ocurrida en su casa de 451 y 22. Según contó, una banda irrumpió en la propiedad y mantuvo a la pareja sometida durante alrededor de dos horas. A su esposo lo golpearon, le pasaron una cuchilla por el cuello, le cortaron una oreja y le apretaron un dedo con una pinza.

Ahora, el caso de Gonnet vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las familias dentro de sus casas. Una mujer sorprendida mientras dormía, su hijo atacado cuando intentó ayudarla y que terminó en el hospital. Dos víctimas, una madrugada de violencia y una preocupación que se extiende por toda la Zona Norte platense.