VIDEO.- Grave incendio en un edificio de Recoleta: trasladan a vecinos

Un incendio se desarrolla en un edificio de 13 pisos del barrio porteño de Recoleta donde al menos cinco personas fueron asistidas por el SAME, mientras que Bomberos de la Ciudad siguen con el combate de las llamas.

El siniestro sucedió este lunes por la mañana en avenida Callao al 1755, entre Guido y Presidente Manuel Quintana.

De acuerdo a la información aportada, el incendio inició en el cuarto piso y se confirmaron cinco vecinos que fueron atendidos por el SAME, tres de ellos derivado al Hospital Rivadavia.

El parte médico destacó que uno de los heridos es ⁠un bombero que sufrió quemaduras superficiales en el rostro, por lo que se le realizó una cura plana en el lugar.

Hubo corte total del tránsito vehicular en la avenida por el trabajo de los Bomberos.