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Involucra a dos adolescentes

Gravísima denuncia en Ensenada

La escuela del Astillero está atravesada por una grave denuncia / web

Por Redacción

Una grave situación atraviesa la Escuela Técnica del Astillero Río Santiago, en Ensenada, a partir de un caso que involucró a dos adolescentes: una chica en el rol de denunciante y presunta víctima y un joven como denunciado y supuesto agresor.

El hecho, que habría ocurrido a principios de año, motivó la intervención de un juzgado de menores de La Plata y también de las autoridades de la Cartera de Educación boanerense, aunque, según la madre de la alumna, “pese a lo sucedido y lo que contó mi hija, hoy está sentada en la misma aula con quien la violentó”.

“Es algo inentendible, porque si bien la Justicia dictaminó que se garantice la escolaridad de ambos, es una verdadera locura que lo hagan en el mismo espacio, sin tener en cuenta la afectación psicológica y la revictimización que sufre mi hija”, agregó.

Respecto del estado del expediente, la mujer indicó que “está toda la prueba producida y vamos rumbo al juicio. Solo falta una pericia psicológica del agresor. Por eso exigimos medidas y que mi hija termine sus estudios tranquila”.

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