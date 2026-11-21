Después de más de cuatro años de silencio, María Codino decidió hablar públicamente sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: el asesinato de su esposo, Federico Martín Aramburú, el exjugador de Los Pumas que fue baleado en París durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. En una entrevista con Clarín, desde Biarritz, Francia, reconstruyó cómo enfrentó la tragedia, el impacto en sus tres hijos y el proceso de aprender a vivir con una ausencia que cambió para siempre a la familia.

La noticia de la muerte de Aramburú la encontró en medio de una situación que todavía hoy recuerda a través de imágenes aisladas. Sus padres viajaron desde Buenos Aires y también llegaron sus suegros. La prioridad, en aquel momento, fue acompañar a Trinidad, Justina y Santiago, que tenían 10, 8 y apenas 2 años cuando ocurrió el crimen.

A la conmoción se sumaron las responsabilidades cotidianas y una serie de cuestiones burocráticas y económicas que debió resolver de manera repentina. La terapia fue una herramienta fundamental para atravesar el duelo. Al principio tenía sesiones dos o tres veces por semana, hasta que con el tiempo logró espaciar los encuentros.

“En el proceso de duelo es de manual: cuando te dicen que hay siete etapas, es tal cual. Vas viviendo y necesitás no estancarte. Tenés que vivir y salir de cada una”, contó a Clarín. En ese recorrido destacó tanto el acompañamiento de su familia como la solidaridad de los vecinos de Biarritz.

La comunidad francesa se convirtió en una red de contención inesperada. Le dejaban comida, dinero en el buzón y hasta cajas de pizza en la puerta. Algunos cocinaban para ella y sus hijos, mientras otros se acercaban a colaborar sin siquiera hacerse ver. También organizaron una cuenta bancaria para ayudarlos económicamente, una asistencia importante porque, tras la muerte de Federico, dejaron de ingresar los salarios familiares.

“Yo siempre digo: conocimos la atrocidad más grande que nos podía pasar a mis hijos y a mí, pero también el amor en todas sus formas. Así que no puedo estar más que agradecida con la gente”, expresó.

El duelo de sus hijos y la reconstrucción familiar

Uno de los mayores desafíos fue acompañar a sus tres hijos en el proceso de comprender lo sucedido. Codino contó que las nenas atravesaron momentos especialmente difíciles y que, en un primer momento, la familia funcionó como una especie de refugio colectivo. Llegaron a ser 14 personas en la casa, entre abuelos, tíos y amigos.

Con el paso del tiempo, tomó una decisión: evitar que la vida familiar quedara detenida alrededor de la tragedia. Empezaron a viajar, asistir a recitales y generar nuevos recuerdos. Uno de los momentos más especiales fue el viaje a Qatar para presenciar la final del Mundial de 2022.

“Sentí la necesidad de crear recuerdos en el medio de esta locura. Recuerdos lindos que borren lo otro o