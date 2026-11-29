La madrugada se convirtió en una pesadilla para una pareja de adultos mayores de Berisso. Mientras dormían, tres delincuentes irrumpieron en su vivienda, los sorprendieron en la habitación, les taparon la boca y los maniataron. Después, bajo amenazas y con un arma de fuego, los sometieron a una verdadera secuencia de terror para obligarlos a revelar dónde guardaban sus ahorros. Se llevaron todos sus ahorros y joyas, pero también dejaron al descubierto un dato inquietante: sabían de la existencia de una camioneta que estaba escondida bajo llave en un galpón.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, en una propiedad ubicada sobre la avenida Montevideo entre 70 y 72. Allí vive desde hace más de 65 años una pareja de jubilados. De acuerdo a lo revelado en la denuncia, ambos se encontraban acostados en su habitación cuando fueron sorprendidos por la banda que ingresó a la casa después de romper el mosquitero de una ventana lateral.

La irrupción fue violenta. Mientras uno de los asaltantes se abalanzó sobre la mujer para taparle la boca, otro hizo lo mismo con su marido. El tercero comenzó a revolver las pertenencias de la habitación. En medio de la desesperación, les colocaron trozos de tela en la boca y les sujetaron los brazos para impedir que pudieran defenderse o pedir ayuda.

Pero el objetivo de los intrusos no era solamente llevarse lo que encontraran. Desde el primer momento exigieron dinero en efectivo, particularmente dólares, y dejaron en claro que tenían información sobre los bienes de la pareja. “Dame la plata, hace todo lo que te digo”, fue una de las frases que, según el relato de la víctima, escuchó durante el asalto. También les preguntaban dónde guardaban los ahorros y les aseguraban que sabían que tenían una camioneta.

La situación se volvió todavía más aterradora cuando uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego. Con ese elemento como herramienta de intimidación, continuaron reclamando los dólares. La mujer, que permanecía sometida por uno de los asaltantes, terminó accediendo a sus exigencias y lo condujo hasta otra habitación, donde guardaban sus ahorros dentro de una caja en un ropero.

Allí encontraron aproximadamente 8.000 dólares y 800.000 pesos. También se llevaron cinco dijes de oro, un anillo de alianza y una imagen de la Virgen de Luján que estaba en el comedor, dentro de una estructura de vidrio.

La descripción de lo ocurrido deja al descubierto el grado de sometimiento al que fueron expuestas las víctimas. Los dos adultos mayores permanecieron reducidos mientras los delincuentes recorrían los ambientes y exigían que les entregaran sus pertenencias. La mujer terminó atada de brazos en el comedor cuando los asaltantes decidieron retirarse.

Antes de escapar, los hombres comenzaron a apurarse entre ellos. Según la denuncia, se escuchó que gritaban: “Bueno, vamos, vamos, encendé al auto rojo y vámonos”. Sin embargo, cuando la víctima logró acercarse a una ventana, alcanzó a observar un vehículo blanco, de tamaño mediano y modelo moderno, estacionado sobre calle 70, en un sector donde habían retirado adoquines.

Una vez que los delincuentes se marcharon, la pareja logró desatarse y pedir ayuda. Pese a la violencia y al dramático momento que atravesaron, ambos adultos mayores no sufrieron lesiones.

La denuncia dio origen a una investigación por robo agravado, con intervención de la comisaría Segunda de Berisso. Por estas horas, uno de los principales interrogantes pasa por determinar si los ladrones contaban con información sobre los movimientos y los bienes de la pareja o si existió algún tipo de tarea de inteligencia antes de concretar el golpe.