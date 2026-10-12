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SE TRATAN DE LOS RESTOS DE OSCAR BARBERO, DE 64 AÑOS

Hallan en Las Toninas el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos

X (@infobae)

Por Redacción

El cuerpo de Oscar Barbero, de 64 años, uno de los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita, fue encontrado en una playa de Las Toninas. Su hija lo reconoció durante a partir de la vestimenta y las pertenencias que llevaba consigo. Mientras tanto, continúa la búsqueda de Félix Mendieta, de 43 años, el otro hombre cuyo destino sigue siendo un misterio.

El hallazgo se produjo en las últimas horas a la altura de la calle 4 y la playa, donde intervinieron efectivos, personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil. Junto al cuerpo se encontraron distintos objetos que permitieron avanzar en la identificación.

Entre las pertenencias había un llavero con referencias a Racing Club ya la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Esos elementos fueron reconocidos por la hija de Barbero, según informó el portal Pescare y consignado la Agencia Noticias Argentinas.

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Barbero y Mendieta habían desaparecido el 21 de septiembre, cuando navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para alertar que se encontraba mar adentro y que tenía dificultades para regresar a la costa.

A partir de ese aviso se desplegó un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra, con participación de Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas. Sin embargo, durante las semanas siguientes no habían logrado dar con ninguno de los dos hombres.

Con la identificación de Barbero, los esfuerzos ahora están centrados en localizar a Mendieta. Mientras continúan las tareas de búsqueda, la investigación judicial deberá establecer qué ocurrió durante la travesía.

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