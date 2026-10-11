Hallaron el cuerpo e identificaron a uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

El cuerpo encontrado el sábado en una playa de Las Toninas fue identificado como el de Oscar Barbero, de 64 años, uno de los dos hombres que desaparecieron el 21 de septiembre tras ingresar al mar en kayak frente a Santa Teresita. En tanto, continúa la búsqueda de Félix Mendieta, de 43 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La identificación se confirmó durante la madrugada de este domingo, cuando la hija de Barbero reconoció la ropa y los objetos personales que se encontraron junto al cuerpo, según informó el portal especializado Pescare.

El hallazgo en Las Toninas

El cuerpo fue encontrado el sábado, cerca de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa de Las Toninas, en el Partido de La Costa. Personal de Defensa Civil alertó a la Prefectura Naval Argentina, que envió efectivos al lugar. También intervino personal de la Comisaría Sexta, que preservó el sector para las pericias.

La víctima llevaba una campera negra y verde flúor, pantalón y botas de neoprene negros. El estado de descomposición del cuerpo dificultó su identificación inicial, por lo que los investigadores analizaron las pertenencias halladas en el lugar.

Entre los objetos había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Esos elementos permitieron orientar las primeras averiguaciones y vincular el hallazgo con la desaparición de los dos kayakistas.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú. El funcionario dispuso preservar la escena, realizar registros fotográficos y convocar a los peritos para avanzar con las actuaciones.

Los familiares se presentaron en la dependencia policial a las 00.18 del domingo. Allí, la hija de Barbero reconoció las prendas y los efectos personales, lo que permitió confirmar su identidad.

La causa fue caratulada inicialmente como “Averiguación de causales de muerte”. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Paraje Pavón para la realización de la autopsia, a cargo del perito médico Lucas Martins. El estudio buscará establecer las causas del fallecimiento y aportar información para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de los dos kayakistas

Barbero y Mendieta habían desaparecido el 21 de septiembre, luego de ingresar al mar en kayak frente a Santa Teresita. Durante esa jornada, uno de los navegantes logró comunicarse telefónicamente con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa.

De acuerdo con los datos aportados durante la comunicación, el hombre estaba en un kayak turquesa, frente a la calle 29 y a unas dos millas náuticas de la costa, aproximadamente 3,7 kilómetros.

A partir de ese llamado se desplegó un operativo de búsqueda y rescate con participación de la Prefectura Naval Argentina, la Armada y otras fuerzas de seguridad. Las tareas incluyeron patrullajes marítimos, sobrevuelos y recorridas por distintos sectores de la costa bonaerense.

Entre los medios utilizados estuvieron el patrullero ARA Storni y los guardacostas GC-26 Thompson y GC-66 Río Luján. Las condiciones meteorológicas, en particular los fuertes vientos y la visibilidad reducida, dificultaron las tareas durante las primeras jornadas.

El rastrillaje también abarcó playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de sectores próximos al arroyo San Clemente. Prefectura pidió colaboración a los barcos pesqueros que navegaban por la zona para que reportaran cualquier posible avistamiento.

Tras la identificación de Barbero, el operativo continúa centrado en localizar a Mendieta. Al mismo tiempo, la Justicia busca determinar las circunstancias de la muerte y reconstruir lo ocurrido durante la travesía.