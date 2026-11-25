El descubrimiento del cuerpo sin vida de un hombre provocó conmoción entre los frentistas de la zona de calle 7 y 85, en Villa Elvira, donde se desplegó un operativo policial y pericial tras el alerta por una persona caída dentro del arroyo Maldonado que atraviesa el sector.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas en el lugar, la víctima era un hombre de 54 años, empleado de una cooperativa y vecino de la zona de 8 y 600. Al momento del rescate —ejecutado por personal de Bomberos de Villa Elvira junto con efectivos de la Comisaría Octava—, el damnificado conservaba todas sus pertenencias y documentación personal en el interior de su mochila, elemento que permitió certificar sus datos sin demoras.

Según trascendió desde fuentes vinculadas a la pesquisa, los investigadores consolidaron la hipótesis de una muerte accidental. La reconstrucción preliminar indica que el hombre se habría sentado sobre el borde del puente y perdió el equilibrio. A raíz de ello, cayó al vacío debajo de la estructura e impactó de lleno su cabeza contra el piso de cemento del canal, golpe que le provocó el fallecimiento en el acto.

Pericias y actuaciones judiciales

Tras el aviso a los servicios de emergencia, efectivos policiales cercaron el perímetro sobre la avenida 7 para preservar la escena y facilitar las tareas de los peritos. En el examen inicial sobre el cuerpo, los especialistas observaron a simple vista una única lesión localizada en la región craneal, sin marcas ni heridas compatibles con la intervención de terceros.

Allí trabajaron agentes de la Policía Científica para cumplir con las pericias de rigor y dispusieron el traslado del cadáver hacia la morgue judicial para practicar la autopsia, estudio clave para ratificar el causal de muerte en el expediente que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 de La Plata.