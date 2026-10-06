Hallaron un cadáver flotando en el Río de la Plata

Un cuerpo sin vida fue hallado el último fin de semana flotando en el Río de la Plata, a la altura de Punta Indio, en un episodio que quedó bajo investigación de la Justicia Federal. La persona fue divisada a unas 9 millas de la costa, unos 14 kilómetros río adentro, y posteriormente trasladada en una embarcación.

El hallazgo se produjo durante la jornada del domingo y, tras advertir la presencia del cuerpo en el agua, se dio aviso a Prefectura Naval. Personal de la fuerza intervino en el lugar y coordinó el operativo para retirar el cadáver y trasladarlo hacia la costa.

De acuerdo con las primeras apreciaciones realizadas en el lugar, la persona llevaba un tiempo considerable fallecida. Por ese motivo, Prefectura solicitó la presencia de una ambulancia para constatar oficialmente el fallecimiento.

Mientras avanzaban las actuaciones, el cuerpo fue llevado en una lancha desde el sector donde había sido encontrado. En paralelo, se iniciaron las tareas destinadas a establecer su identidad y determinar las circunstancias en las que terminó en el Río de la Plata.

Por el momento, no trascendieron datos sobre quién era la persona fallecida. Según pudo establecerse, al momento del hallazgo no figuraban personas con pedido de búsqueda en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada que pudieran ser vinculadas con el cuerpo encontrado.

En este contexto, voceros ligados al caso mencionaron que la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá avanzar ahora con las pericias correspondientes para identificar a la víctima y establecer cuándo y cómo se produjo su muerte.