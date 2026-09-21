Homicidios 2026: ¿La Región está cambiando de tendencia?

Al 20 de septiembre de 2026, La Plata registró 19 homicidios y Berisso uno, contra los 14 que se contabilizaron a la misma fecha de 2025 -12 en La Plata, uno en Berisso y el restante en Ensenada-. Esto representa un incremento del 42,86 por ciento en la cantidad de asesinatos registrados en la Región para un mismo segmento temporal.

En ese contexto, resulta particularmente significativo observar la evolución histórica que registra la Dirección de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para el Departamento Judicial La Plata. Según esas estadísticas, se contabilizaron 56 homicidios en 2021, 63 en 2022, 49 en 2023, 44 en 2024 y 36 en 2025.

Ese universo estadístico comprende los homicidios registrados en los distritos que integran el Departamento Judicial local: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, General Paz, La Plata, Lobos, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, San Miguel del Monte, Roque Pérez, Saladillo y San Vicente.

Sin embargo, si se toma como referencia el conglomerado urbano más próximo a la capital provincial -junto a Berisso y Ensenada-, el comportamiento observado durante 2026 presenta una particularidad que merece ser considerada.

Como se dijo, en dos de esos tres distritos ya se contabilizan 20 homicidios al 20 de septiembre, frente a los 14 registrados durante el mismo período de 2025 sumando un caso que hubo en Ensenada. Es decir, mientras la serie histórica del Departamento Judicial muestra una tendencia descendente en los últimos años, el recorte territorial más próximo a La Plata exhibe, al menos hasta este momento, un incremento en la cantidad de asesinatos.

UNA SUCESIÓN DE CRÍMENES

El primer homicidio del año registrado en esta serie ocurrió el 15 de marzo, cuando un hombre de 79 años fue asesinado a puntazos y asfixiado en una vivienda de 159 y 42, en El Retiro.

El 6 de abril, otro hombre de 79 años fue encontrado asesinado en 423 bis entre 7 y 8, Villa Elisa. Presentaba golpes y cortes. Once días después, el 17 de abril, otro hombre fue asesinado a cuchillazos en el barrio Savoia de City Bell.

El 29 de abril, una comerciante de 47 años fue asesinada de un disparo dentro de su cotillón de 37 entre 9 y 10, en La Plata. Dos días después, el 1° de mayo, Luis Alberto Cubilla fue asesinado a cuchillazos en 72 bis entre 142 y 143, Los Hornos.

El 18 de mayo, un joven con antecedentes fue asesinado de dos disparos en el pecho en 122 y 613. En tanto, el 6 de junio se produjeron dos homicidios: en 12 entre 526 y 527, Tolosa, un hombre de 45 años murió tras recibir un disparo. Por ese hecho fue detenido un policía, quien sostuvo que había actuado ante un intento de asalto, circunstancia que no pudo ser confirmada en la investigación inicial. Ese mismo día, un hombre fue degollado en 126 y 29, Berisso.

El 8 de junio, en tanto, otro hombre fue asesinado a puñaladas en 454 entre 24 y 25, City Bell.

Julio concentró una parte importante de los casos. El 5 de julio, el incendio provocado en una vivienda de 2 entre 70 y 71 terminó con la muerte de dos personas.

Tres días después, el 8 de julio, un efectivo de la Policía Federal mató a un delincuente e hirió a otro durante un episodio ocurrido en Camino Centenario y 476. El hecho fue investigado como una situación en la que el agente habría actuado al defenderse de un asalto.

El 13 de julio, en una casilla ubicada en 133 entre 524 y 525, fue encontrado muerto Emanuel Ezequiel Orieta, de 32 años, quien presentaba dos disparos a la altura de las costillas.

Ese mismo 13 de julio, en 413 y 152, Arturo Seguí, dos hombres fueron asesinados a balazos. De esta manera, ese episodio aportó dos víctimas a la estadística anual.

El 15 de julio, un joven en situación de calle recibió un disparo en una pierna en 18 y 79, Altos de San Lorenzo. Murió posteriormente en el Hospital San Martín.

El 25 de julio, un joven de 26 años fue asesinado de un tiro en el pecho en 72 y 152, Los Hornos.

La seguidilla continuó durante agosto. El 1° de agosto, un hombre de 43 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante una discusión familiar ocurrida en 119 y 92.

El 29 de agosto, en 139 y 35, San Carlos, un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas.

Y el caso más reciente se produjo el 19 de septiembre, en 132 entre 37 y 38, también en San Carlos. Allí, otra pelea terminó con un hombre asesinado de un puntazo en el pecho.

El recorrido de los casos permite advertir que los homicidios no se concentran en un único sector ni responden a una sola modalidad. Hay ataques con armas de fuego, puñaladas, asfixia, hechos derivados de peleas, conflictos familiares, episodios investigados como robos y otros que todavía deben ser esclarecidos judicialmente.

Con septiembre todavía en curso y más de tres meses por delante para cerrar 2026, la Región ya alcanzó un piso de 20 víctimas, una cifra que supera con creces la registrada a esta altura del año pasado y que vuelve a colocar a la violencia como uno de los fenómenos que requieren seguimiento.