Horror en Berazategui por una nena fallecida

Una nena de 11 años, identificada como Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada muerta ayer por la madrugada en su casa de la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en Berazategui. El hecho salió a la luz cerca de las dos de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrulla se presentaron en el domicilio tras un llamado al 911 y constataron la muerte de la menor.

El caso, que en un principio apuntaba a un suicidio, ya que la encontraron colgada en el baño de la propiedad, dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron lesiones compatibles con golpes y signos de abuso sexual de antigua data.

Ahora, la Justicia investiga un posible abandono de persona seguido de muerte y hay cuatro personas detenidas: la madre, la abuela y dos tíos de la víctima. Los vecinos, en shock.