Un triple homicidio conmocionó a la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años habría asesinado a su esposa, a su hijo de 11 años y a su madre en dos viviendas conectadas entre sí. Horas después, fue encontrado sin vida en Burzaco.

El caso salió a la luz tras un llamado al 911 que alertó sobre una emergencia en una propiedad ubicada en la calle Los Claveles al 700.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer, de 43 años, en el comedor. En una de las habitaciones también hallaron sin vida a Santino Santillán, de 11 años, hijo de la pareja.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, que quedó a disposición de Policía Científica para determinar si fue utilizada en los crímenes.

La búsqueda continuó en una vivienda lindera, conectada con la primera propiedad y con salida a la calle Alfonso Amat. Allí, en la cocina, los efectivos encontraron el cuerpo de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto agresor.

El sospechoso fue encontrado muerto en Burzaco

En paralelo, los investigadores relacionaron el triple homicidio con la muerte de Damián Darío Santillán, de 50 años, quien fue encontrado sin vida cerca de las 7.30 en la intersección de la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco.

Según las primeras averiguaciones, Santillán, quien residía en la propiedad de Los Claveles, sería el autor de los tres homicidios. La hipótesis es materia de investigación judicial.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, conducida por la fiscal Ana Río. Los investigadores aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias sobre el arma secuestrada para determinar cómo ocurrieron los hechos.