Un incendio consumió por completo un PH en La Plata

Un incendio de grandes proporciones provocó pérdidas totales en una vivienda ubicada en la zona de calle 116 entre 75 y 76, en la localidad platense de Villa Elvira. El siniestro se desató durante las primeras horas de este sábado y requirió un intenso operativo de emergencia que se extendió por más de una hora.

El hecho tuvo lugar en un departamento tipo PH de aproximadamente 6 por 5 metros, edificado en madera con techo de chapa y emplazado en el centro de manzana, al cual se accedía mediante un pasillo. Al arribar al sitio poco después de la 1:00 de la madrugada, los bomberos procedieron a interrumpir el suministro eléctrico y desplegaron una línea de 38 mm para combatir las llamas que envolvían la estructura. La extinción demandó unos 30 minutos, seguida de otros 20 minutos de tareas de enfriamiento y remoción de restos combustibles.

A pesar de la rápida intervención, el fuego destruyó por completo el inmueble. Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, la casilla contaba con una instalación eléctrica precaria y utilizaba garrafa para el suministro de gas.

Entre las pérdidas materiales se registraron teléfonos celulares, máquinas para cortar el cabello, electrodomésticos, mobiliario diverso, prendas de vestir y documentación personal de la inquilina. Las viviendas linderas no sufrieron daños estructurales de consideración, aunque sí se vieron afectadas por la intensa acumulación de humo.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas. En el lugar se hicieron presentes la propietaria del inmueble y la inquilina, una joven de 19 años.

Por último, el operativo contó con la labor de dotaciones del Cuartel de Bomberos de Villa Elvira y apoyo del Cuartel La Plata, junto a personal del Comando de Patrullas, efectivos de la Comisaría 8va y una ambulancia del SAME proveniente del Hospital San Martín de manera preventiva.