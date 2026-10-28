Impactante vuelco en La Plata: perdió el control, chocó dos autos estacionados y terminó dado vuelta

Un impactante accidente de tránsito se registró en el barrio Hipódromo de La Plata, donde un automóvil perdió el control, chocó contra dos vehículos que estaban estacionados y terminó volcado sobre la calzada.

El siniestro ocurrió en la intersección de diagonal 74 y 120, donde, por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo y protagonizó una secuencia de choques que terminó con el auto dado vuelta.

Según las primeras informaciones que accedió EL DÍA, el rodado impactó contra dos autos estacionados antes de volcar. Como consecuencia del episodio, el conductor debió ser asistido y posteriormente trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, que intervinieron en el operativo desplegado luego del vuelco.

El hecho generó preocupación entre quienes circulaban por la zona del barrio Hipódromo. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor ni las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.