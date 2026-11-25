La Sala II de la Cámara Penal de La Plata morigeró la prisión preventiva que pesaba sobre Nadia Antonella Lima, una de las procesadas en la causa por loteos ilegales, otorgándole el arresto domiciliario bajo las condiciones que fije el Juzgado de Garantías de Marcela Garmendia.

Si bien confirmó la vigencia de la medida de coerción y los indicios de participación como coautora en ocho hechos de estafa vinculados a la comercialización de desarrollos urbanos (entre ellos el emprendimiento “Garden”) sin aprobación municipal y sobre partes indivisas, los camaristas Pablo Gamboa y Miriam Ermilli consideraron que los riesgos procesales pueden mitigarse con una medida menos gravosa, valorando su arraigo familiar, el informe socioambiental y su rol de cuidado respecto de su hija menor y otros niños que conviven en el domicilio.

Por eso entendieron que los peligros procesales existentes pueden neutralizarse mediante una modalidad menos gravosa, en línea con los criterios ya adoptados respecto de otros coimputados (Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez) y las pautas de uso racional de la prisión preventiva.

Sin embargo, los tres aún permanecen bajo arresto efectivo, a la espera que aparezcan las pulseras de monitoreo electrónico del SPB.