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Policiales

Incendiaron "búnkers de droga" en la Megatoma de Los Hornos tras el operativo policial

Por Redacción

Horas después del megaoperativo antidrogas que desarticuló varias bandas en la zona, vecinos del predio prendieron fuego las viviendas pertenecientes a los supuestos vendedores de droga aprehendidos por la Policía en la noche de ayer.

La conflictividad volvió a apoderarse de la Megatoma de Los Hornos tras un masivo despliegue policial. Durante la noche de este miércoles, un clima de extrema tensión envolvió al asentamiento luego de que vecinos de las inmediaciones de 149 y 82 incendiaran varias viviendas precarias señaladas como búnkeres de venta de drogas.

El ataque incendiario ocurrió apenas horas después del fuerte operativo antidrogas coordinado por las fuerzas de seguridad, el cual culminó con la detención de 19 personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el barrio. Según los testimonios de los frentistas, los inmuebles reducidos a cenizas pertenecían a los sospechosos capturados durante la serie de allanamientos ejecutados a plena luz del día.

A través de diversos registros fílmicos, los vecinos documentaron la magnitud de los focos ígneos. Las imágenes captadas desde diferentes sectores del barrio exhiben llamas de varios metros de altura que devoraron por completo las construcciones de chapa y madera, además de provocar densas columnas de humo que causaron alarma en las cuadras aledañas.

Asimismo, se desconoce hasta el momento la cantidad exacta de viviendas afectadas y si se registraron personas heridas producto del fuego o de posibles enfrentamientos.

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